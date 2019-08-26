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День знаний в Орле отметят не 1 сентября

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26.08.2019

Праздник школьников и учителей перенесли на второе число первого месяца осени, так как в этом году 1 сентября приходится на воскресенье. Такое решение приняли в администрации Орла.

Ответственность за организацию праздничных мероприятий несут директора общеобразовательных учреждений. Кроме того, мэрия рекомендовала МВД организовать дежурство «стражей закона и порядка» в общеобразовательных учреждениях (с 8 до 15 часов) и в местах коллективного отдыха (на площади Ленина, в Городском и Детском парках, парках Победы и «Ботаника» — с 12 до 24 часов).

Теги:ОрёлОрловская областьдень знанийшколыучителяобразование

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