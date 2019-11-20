День рождения Тургенева в Орле отметили необычным образом
20.11.2019
В честь очередной (201-й) годовщины со дня рождения писателя активисты орловского отделения молодёжного движения «Молодая гвардия» создали граффити — портрет Тургенева. Это стало дебютным мероприятием «молодогвардейской» акции «Лица культуры».
Граффити находится рядом с Александровским мостом.
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