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День рождения Тургенева в Орле отметили необычным образом

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20.11.2019

В честь очередной (201-й) годовщины со дня рождения писателя активисты орловского отделения молодёжного движения «Молодая гвардия» создали граффити — портрет Тургенева. Это стало дебютным мероприятием «молодогвардейской» акции «Лица культуры».

Граффити находится рядом с Александровским мостом.

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