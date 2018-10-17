«День открытых дверей» пройдёт в Среднерусском институте управления - филиале РАНХиГС

«День открытых дверей» пройдёт в Среднерусском институте управления — филиале Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы.

Акция назначена на 20-е октября.

В 14 часов мероприятия начнутся в помещениях вуза на Гостиной, 4, ещё через час — на Панчука, 1.

Главная цель акции — дать абитуриентам и их родителям полную и достоверную информацию о работе Академии.