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  3. «День открытых дверей» пройдёт в Среднерусском институте управления - филиале РАНХиГС

«День открытых дверей» пройдёт в Среднерусском институте управления - филиале РАНХиГС

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17.10.2018

«День открытых дверей» пройдёт в Среднерусском институте управления — филиале Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы.

Акция назначена на 20-е октября.

В 14 часов мероприятия начнутся в помещениях вуза на Гостиной, 4, ещё через час — на Панчука, 1.

Главная цель акции — дать абитуриентам и их родителям полную и достоверную информацию о работе Академии.

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Короткая ссылка obl1.ru/~/49934

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