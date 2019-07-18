День города в Орле пройдёт под знаком аниме и бокса (программа)

Мэрия Орла опубликовала программу основных праздничных мероприятий, посвящённых Дню города.

С 1 по 3 августа сотрудники городской администрации будут поздравлять на дому ветеранов Великой Отечественной войны, принимавших участие в освобождении Орловской области от фашистов.

1 августа состоятся районные митинги Памяти — в Советском районе (в 10 часов в сквере Гуртьева) и в Железнодорожном районе (в 17 часов на площади Юности).

Со 2 по 5 августа праздничные мероприятия (выставки, конкурсы, игровые и концертные программы) состоятся в Городском и Детском парках Орла. Их полный список опубликуют в ближайшее время на сайте мэрии в разделе «Городские мероприятия».

2 августа в 10 часов пройдёт митинг Памяти Заводского района (в сквере Героев-комсомольцев).

В 15 часов начнётся праздник «Орёл — созвездие любви» (в сквере Семьи у Александровского моста).

В 17 часов пройдут районные праздники, посвящённые Дню города. Они одновременно стартуют в Городском парке, на площадке перед Областным центром народного творчества и в сквере Орловских партизан.

В 20 часов на площади Ленина выступит группа RITMENS.

3 августа в 10 часов состоится общегородская утренняя зарядка со звездой «Спортивный Орёл» (на площади Ленина). Далее в 11 часов здесь же состоится Открытый легкоатлетический пробег. В 12:30 с площади отправятся участники Открытой велосипедной гонки-критериума.

В 17 часов на площади начнётся большой детский праздник. Для них покажут спектакль «Муха Цокотуха» Орловского областного театра кукол, организуют шоу-программу, проведут мастер-классы и дискотеку.

Параллельно (тоже с 17 часов) у гостиницы «Салют» людей почтенного возраста будут развлекать концертной программой «Музыкальный вернисаж».

4 августа в 14 часов на площадке перед кинотеатром «Победа» пройдёт «косплей» «Герои аниме». Переодеться в персонажей японских мультфильмов и принять участие в акции могут все желающие. Кроме того, в рамках «косплея» состоится публичный показ аниме-фильма.

В 15 часов на площади Ленина состоится турнир по боксу.

В 16 часов у гостиницы «Салют» стартует межрегиональный фестиваль уличной культуры StreetJam.

В 20 часов на площади Ленина выступит группа «Раскалённый город».

5 августа в 09:00 на бульваре Победы состоится возложение цветов к Стеле воинской славы. В 09:30 здесь же откроется выставка фотографий военного корреспондента Анатолия Морозова.

В 10:00 на площади Мира над домом № 5 вывесят дубликат красного флага. После этого в сквере Танкистов начнётся митинг. Затем состоится возложение цветов к памятнику героям-танкистам и братской могиле.

В 10 часов у Городского парка начнёт свою работу выставка-ярмарка современных и традиционных ремесел.

В 15 часов в Орловской областной филармонии пройдёт концерт под названием «Эти улицы помнят войну, эти улицы помнят героев». В 16:40 на площадке перед зданием филармонии состоится выступление Губернаторского камерного хора «Лик».

В 17 часов на площади Ленина начнётся гала-концерт «Салют тебе, Орёл!».

В 18 часов у входа в Городской парк откроется Фестиваль единоборств.

В то же самое время на площадке перед КДЦ «Металлург» стартует отдельный праздничный концерт для жителей Северного района.

В 20:40 на площади Ленина начнётся главное событие праздника — выступление группы «Братья Грим». Затем в 22:00 орловчане увидят фейерверк. Его запустят с места слияния Оки и Орлика и с площадки у «Металлурга».

В 22:15 на площади Ленина выступит группа «Разные». Это станет последним праздничным мероприятием.