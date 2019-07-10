Дело бывшего начальника военкомата по Мценскому району передано в суд
10.07.2019
Ему вменяют около 30 эпизодов преступной деятельности. Речь идёт о злоупотреблении должностными полномочиями, подлоге и получении взяток. Об этом сообщает «Орёлград».
Уголовное дело расследовал Военно-следственный отдел СКР по Брянскому гарнизону. Его рассмотрит Мценский районный суд.
По версии следствия, в период с 2014 года по 2016 год орловчанин организовал схему по незаконному освобождению призывников от срочной службы в вооружённых силах. Для этого в документы вносились заведомо ложные медицинские показания.
ФСБ задержала подозреваемого в 2018 году.
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