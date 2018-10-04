Делегация из Оффенбаха-на-Майне побывает на Военно-историческом комплексе "Вяжи" в Новосильском районе

В эти дни в Орле с официальным визитом находится делегация немецкого города-побратима — Оффенбаха-на-Майне. Её возглавляет бывший мэр города Вольфганг Ройтер.

Завтра делегация вместе со студентами Орловского Государственного Университета и учениками гимназии № 39 осмотрят достопримечательности Орла. В 14 часов в Орловской детской музыкальной школе № 1 имени Калинникова состоится праздничный концерт, посвящённый тридцатилетию партнёрских отношений между российским и немецким городами-побратимами.

На 6-е октября в программе визита запланирована экскурсия в Военно-исторический мемориальный комплекс «Вяжи» в Новосильском районе.