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  3. Делегация из Оффенбаха-на-Майне побывает на Военно-историческом комплексе "Вяжи" в Новосильском районе

Делегация из Оффенбаха-на-Майне побывает на Военно-историческом комплексе "Вяжи" в Новосильском районе

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04.10.2018

В эти дни в Орле с официальным визитом находится делегация немецкого города-побратима — Оффенбаха-на-Майне. Её возглавляет бывший мэр города Вольфганг Ройтер.

Завтра делегация вместе со студентами Орловского Государственного Университета и учениками гимназии № 39 осмотрят достопримечательности Орла. В 14 часов в Орловской детской музыкальной школе № 1 имени Калинникова состоится праздничный концерт, посвящённый тридцатилетию партнёрских отношений между российским и немецким городами-побратимами.

На 6-е октября в программе визита запланирована экскурсия в Военно-исторический мемориальный комплекс «Вяжи» в Новосильском районе.

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