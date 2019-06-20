Делегация Донецкой Народной Республики находится с визитом в Орловской области
20.06.2019
Её возглавляет министр промышленности и торговли ДНР Эдуард Арматов. Также в состав делегации входит директор предприятия «Снежнянскхиммаш» Григорий Горлатов.
Представители республики выразили готовность развивать взаимовыгодное сотрудничество с Орловской областью. В свою очередь, глава Департамента промышленности и торговли нашего региона Геннадий Парахин, принимающий делегацию, отметил, что Орловщина и ДНР должны проработать вопросы экономической кооперации в сферах промышленности и коммерции.
Короткая ссылка obl1.ru/~/55413
Другие новости раздела
20.06.2019
Профильный комитет Горсовета Орла рассмотрит вопрос о проведении выездного заседания у аварийного дома на Калинина, 2
$ USD63.3877(-0.59)21.06
€ EUR71.5457(-0.09)21.06
Наш опрос
2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?