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Делегация Донецкой Народной Республики находится с визитом в Орловской области

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20.06.2019

Её возглавляет министр промышленности и торговли ДНР Эдуард Арматов. Также в состав делегации входит директор предприятия «Снежнянскхиммаш» Григорий Горлатов.

Представители республики выразили готовность развивать взаимовыгодное сотрудничество с Орловской областью. В свою очередь, глава Департамента промышленности и торговли нашего региона Геннадий Парахин, принимающий делегацию, отметил, что Орловщина и ДНР должны проработать вопросы экономической кооперации в сферах промышленности и коммерции.

Теги:ОрёлОрловская область

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