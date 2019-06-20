Делегация Донецкой Народной Республики находится с визитом в Орловской области

Её возглавляет министр промышленности и торговли ДНР Эдуард Арматов. Также в состав делегации входит директор предприятия «Снежнянскхиммаш» Григорий Горлатов.

Представители республики выразили готовность развивать взаимовыгодное сотрудничество с Орловской областью. В свою очередь, глава Департамента промышленности и торговли нашего региона Геннадий Парахин, принимающий делегацию, отметил, что Орловщина и ДНР должны проработать вопросы экономической кооперации в сферах промышленности и коммерции.