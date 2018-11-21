Декабрь станет для орловских театралов «Месяцем в деревне»

Всероссийский театральный фестиваль с таким названием пройдёт в театре «Свободное пространство».

Мероприятие проводится впервые. Фестиваль инициирован Министерством культуры России и приурочен к юбилею Тургенева.

В программе: 5 декабря — спектакль-урок «Юная любовь в пяти театральных измерениях» театра «Модернъ», 8 декабря — городской мюзикл «Театра Луны», 9 декабря — рок-опера «Юнона и Авось театра Алексея Рыбникова. Все труппы приедут из Москвы.

Единственным орловским участником станет само «Свободное пространство», которое 14 декабря представит в рамках фестиваля танцевально-пластическую фантазию «Фокстрот 12 стульев» (по мотивам произведения Ильфа и Петрова).

Также 17 декабря, тоже в рамках фестиваля, состоится всероссийский конкурс чтецов по произведениям Тургенева.