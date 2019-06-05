Цирк на площади Жукова поручено убрать

Глава области Андрей Клычков поручил главе администрации Орла Александру Муромскому освободить площади им. Маршала Жукова от цирка. Об этом пишут «Орловские новости», ссылаясь на советника губернатора.

Сергей Лежнев пояснил сетевому изданию, что эту тему Клычков обсудил с Муромским еще 25 мая. Цирк поручено убрать. «Тем более что его размещение там не было согласовано», — отметил Лежнев.