ЦИК обработал 99,86% голосов на допвыборах в Госдуму от Орловщины

Однозначным лидером голосования остаётся Ольга Пилипенко (кандидат от партии «Единая Россия»), набирающая 53,62% голосов.

Далее идут Иван Дынкович (КПРФ) с 15,97%, Олег Тимохин («Партия пенсионеров») с 8,17% и Руслан Перелыгин («Справедливая Россия») с 5,9%.

Остальные кандидаты (Сергей Кузнецов («Родина»), Роман Неверов (ЛДПР), Михаил Орлов («Коммунисты России») и Валерий Чудо («Яблоко»)) не преодолели барьер в 5%.