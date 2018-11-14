Чётную сторону моста «Дружба» отремонтируют к апрелю будущего года
14.11.2018
В мае здесь можно будет открывать автомобильное движение, сообщает «Инфоорёл».
Такую информацию озвучил представитель подрядчика — компании «Региональные газораспределительные сети».
Ремонт на мосту ведётся поэтапно, без полного перекрытия пешеходного и автомобильного движения.
Короткая ссылка obl1.ru/~/50544
Другие новости раздела
14.11.2018
Полиция рассказала подробности об аварии с четырьмя автомобилями и одной маршруткой на Московской
14.11.2018
Мошенники, представляясь сотрудниками Пенсионного Фонда, пытаются узнать у орловцев информацию о банковских картах
$ USD67.6812(+0.16)14.11
€ EUR76.0737(-0.02)14.11
Наш опрос
Главный праздник ноября?