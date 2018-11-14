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Орел14.11.2018 Среда 13:41
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  3. Чётную сторону моста «Дружба» отремонтируют к апрелю будущего года

Чётную сторону моста «Дружба» отремонтируют к апрелю будущего года

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14.11.2018

В мае здесь можно будет открывать автомобильное движение, сообщает «Инфоорёл».

Такую информацию озвучил представитель подрядчика — компании «Региональные газораспределительные сети».

Ремонт на мосту ведётся поэтапно, без полного перекрытия пешеходного и автомобильного движения.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьремонтмост

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