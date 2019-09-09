«Чёрный бумер» наехал на орловчанина
09.09.2019
В Орле произошло ДТП с участием автомобиля BMW-323. Авария случилась 8 сентября в 15 часов 45 минут на Васильевской улице у дома № 81. Водитель иномарки (1998 года рождения), следуя со стороны улицы Чапаева в сторону улицы Колхозной, допустил наезд на пешехода — мужчину 1988 года рождения.
Орловчанин пересекал проезжую часть дороги в неустановленном месте рядом с нерегулируемым пешеходным переходом.
Пешеход получил телесные повреждения. «Скорая помощь» доставила его в больницу Семашко. Однако госпитализация ему не понадобилась. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.
Фото: Управление ГИБДД по Орловской области
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