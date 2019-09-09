«Чёрный бумер» наехал на орловчанина

В Орле произошло ДТП с участием автомобиля BMW-323. Авария случилась 8 сентября в 15 часов 45 минут на Васильевской улице у дома № 81. Водитель иномарки (1998 года рождения), следуя со стороны улицы Чапаева в сторону улицы Колхозной, допустил наезд на пешехода — мужчину 1988 года рождения.

Орловчанин пересекал проезжую часть дороги в неустановленном месте рядом с нерегулируемым пешеходным переходом.

Пешеход получил телесные повреждения. «Скорая помощь» доставила его в больницу Семашко. Однако госпитализация ему не понадобилась. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области