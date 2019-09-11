«Чёрную дыру» в центре Орла огородили со всех сторон

Пока что ремонтные работы на улице Ленина не ведутся.

10 сентября в самом центре главной улицы Орла провалился люк. Прямо под ним находится ливневая канализация.

На данный момент орловский «провал» огородили со всех сторон, однако латать прореху никто не спешит.

Фото: «Город Орёл | Орловчане ВКонтакте»