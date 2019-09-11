«Чёрную дыру» в центре Орла огородили со всех сторон
11.09.2019
Пока что ремонтные работы на улице Ленина не ведутся.
10 сентября в самом центре главной улицы Орла провалился люк. Прямо под ним находится ливневая канализация.
На данный момент орловский «провал» огородили со всех сторон, однако латать прореху никто не спешит.
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