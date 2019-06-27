ЧП случилось на центральном рынке Орла
27.06.2019
Здесь загорелась торговая палатка. Это произошло 26 июня примерно в 17:40 у дома по улице Гагарина, 8. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание через полчаса после поступления вызова. На месте работали сотрудники Специальной пожарно-спасательной части и Пожарно-спасательной части № 3.
Обошлось без погибших и пострадавших. Об этом сообщает Управление МЧС по Орловской области.
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