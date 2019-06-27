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Орел27.06.2019 Четверг 12:36
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ЧП случилось на центральном рынке Орла

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27.06.2019

Здесь загорелась торговая палатка. Это произошло 26 июня примерно в 17:40 у дома по улице Гагарина, 8. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание через полчаса после поступления вызова. На месте работали сотрудники Специальной пожарно-спасательной части и Пожарно-спасательной части № 3.

Обошлось без погибших и пострадавших. Об этом сообщает Управление МЧС по Орловской области.

Теги:ОрёлОрловская область

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