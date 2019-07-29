Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел29.07.2019 Понедельник 14:16
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. «Чисто французское ДТП» произошло в Орловской области

«Чисто французское ДТП» произошло в Орловской области

Версия для печати

29.07.2019

Участниками столкновения стали сразу три автомобиля Renault разных моделей — Megane, Logan и Laguna. Пострадали трое человек.

Авария случилась 28 июля в 18:40 на трассе «Крым» на 331-м километре (во Мценском районе).

Как сообщает Управление ГИБДД по Орловской области, водитель Renault Megane (мужчина 1979 года рождения) не выдержал безопасную дистанцию и поочерёдно протаранил Renault Logan и Renault Laguna.

Водитель и пассажир Renault Megane получили телесные повреждения. Медики оказали им помощь и отпустили домой. Водитель Renault Logan (мужчина 1991 года рождения) пострадал серьёзнее — ему понадобилась госпитализация.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/56268

Добавил новость: 

Другие новости раздела

29.07.2019

Пожилой водитель «копейки» спровоцировал ДТП с несовершеннолетними пострадавшими

29.07.2019

Женщина-водитель врезалась в фуру в Орле

29.07.2019

Непрошенный рекламный звонок орловчанину обернулся угрозой крупного штрафа

29.07.2019

Орловский суд рассмотрит дело о ДТП с 26 пострадавшими

29.07.2019

Орловские велосоревнования выиграл итальянец

$ USD63.521(+0.39)30.07
€ EUR70.6417(+0.33)30.07

Наш опрос

Ваше отношение к религии?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online