«Чисто французское ДТП» произошло в Орловской области

Участниками столкновения стали сразу три автомобиля Renault разных моделей — Megane, Logan и Laguna. Пострадали трое человек.

Авария случилась 28 июля в 18:40 на трассе «Крым» на 331-м километре (во Мценском районе).

Как сообщает Управление ГИБДД по Орловской области, водитель Renault Megane (мужчина 1979 года рождения) не выдержал безопасную дистанцию и поочерёдно протаранил Renault Logan и Renault Laguna.

Водитель и пассажир Renault Megane получили телесные повреждения. Медики оказали им помощь и отпустили домой. Водитель Renault Logan (мужчина 1991 года рождения) пострадал серьёзнее — ему понадобилась госпитализация.