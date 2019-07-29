«Чисто французское ДТП» произошло в Орловской области
29.07.2019
Участниками столкновения стали сразу три автомобиля Renault разных моделей — Megane, Logan и Laguna. Пострадали трое человек.
Авария случилась 28 июля в 18:40 на трассе «Крым» на 331-м километре (во Мценском районе).
Как сообщает Управление ГИБДД по Орловской области, водитель Renault Megane (мужчина 1979 года рождения) не выдержал безопасную дистанцию и поочерёдно протаранил Renault Logan и Renault Laguna.
Водитель и пассажир Renault Megane получили телесные повреждения. Медики оказали им помощь и отпустили домой. Водитель Renault Logan (мужчина 1991 года рождения) пострадал серьёзнее — ему понадобилась госпитализация.
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