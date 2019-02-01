Число отсроченных рецептов для «льготников» Орловской области сократилось с 90 до 6

Такие данные привёл прокурор Орловской области Иван Полуэктов. Речь идёт о рецептах на бесплатные лекарства, которые выдаются льготным категориям граждан.

Также Полуэктов рассказал, что число обращений в прокуратуру в связи с отказами в выдаче таких лекарств сократилось примерно в два раза.

Заявления прозвучали на заседании коллегии прокуратуры, где подводились итоги работы за минувший год.