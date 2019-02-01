Число отсроченных рецептов для «льготников» Орловской области сократилось с 90 до 6
01.02.2019
Такие данные привёл прокурор Орловской области Иван Полуэктов. Речь идёт о рецептах на бесплатные лекарства, которые выдаются льготным категориям граждан.
Также Полуэктов рассказал, что число обращений в прокуратуру в связи с отказами в выдаче таких лекарств сократилось примерно в два раза.
Заявления прозвучали на заседании коллегии прокуратуры, где подводились итоги работы за минувший год.
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