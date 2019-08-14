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Число «Молодых кадров Орловщины» сократилось

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14.08.2019

Только 80 участников прошли во второй тур конкурса. Поимённый список опубликован на официальном портале Орловской области.

Изначально на конкурс поступило 392 заявки.

Из 80 участников, преодолевших первые испытания, 55 — жители Орла, остальные представляют другие муниципальные образования. Среди них 35 мужчин и 45 женщин. 34 конкурсанта относятся к возрастной категории «до 29 лет», столько же — к возрастной категории «от 30 до 39 лет», остальным 12 участникам от 40 до 45лет.

Следующая конкурсная процедура стартует завтра. Испытания на рассмотрение практических вопросов пройдут в Банковском колледже Среднерусского института управления 15 августа и 16 августа с 17:30 и 17 августа с 10:30.

Имена победителей конкурса «Молодые кадры Орловщины» станут известны в ноябре. Мероприятие проводится по инициативе губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

Теги:ОрёлОрловская область

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