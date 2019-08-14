Число «Молодых кадров Орловщины» сократилось
14.08.2019
Только 80 участников прошли во второй тур конкурса. Поимённый список опубликован на официальном портале Орловской области.
Изначально на конкурс поступило 392 заявки.
Из 80 участников, преодолевших первые испытания, 55 — жители Орла, остальные представляют другие муниципальные образования. Среди них 35 мужчин и 45 женщин. 34 конкурсанта относятся к возрастной категории «до 29 лет», столько же — к возрастной категории «от 30 до 39 лет», остальным 12 участникам от 40 до 45лет.
Следующая конкурсная процедура стартует завтра. Испытания на рассмотрение практических вопросов пройдут в Банковском колледже Среднерусского института управления 15 августа и 16 августа с 17:30 и 17 августа с 10:30.
Имена победителей конкурса «Молодые кадры Орловщины» станут известны в ноябре. Мероприятие проводится по инициативе губернатора Орловской области Андрея Клычкова.