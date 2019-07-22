Число кандидатов в Госдуму от Орловщины продолжает расти
22.07.2019
Необходимые документы в Областную избирательную комиссию представил ещё один кандидат — представитель партии «Родина» Сергей Кузнецов.
Также статус «выдвинутого кандидата» присвоен: Руслану Перелыгину («Справедливая Россия»), Олегу Тимохину («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Валерию Чудо («Яблоко») и кандидату-самовыдвиженцу Марине Прокофьевой.
Статус «зарегистрированного кандидата» имеют четыре человека: Иван Дынкович (КПРФ), Ольга Пилипенко («Единая Россия»), Роман Неверов (ЛДПР) и Михаил Орлов («Коммунисты России»). Это те кандидаты, чьи документы уже проверены Облизбиркомом.
Допольнительные выборы в Государственную думу пройдут Орловской области 8 сентября.
Короткая ссылка obl1.ru/~/56108
Другие новости раздела
22.07.2019
Орловский областной суд рассмотрел дело о «странном» ДТП с участием Mercedes-Benz и «Газели»
22.07.2019
Орловчане завоевали лишь одну награду на кубке губернатора Орловской области по пляжному волейболу
$ USD62.8666(+0.04)20.07
€ EUR70.7941(+0.19)20.07
Наш опрос
2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?