Число кандидатов в Госдуму от Орловщины продолжает расти

Необходимые документы в Областную избирательную комиссию представил ещё один кандидат — представитель партии «Родина» Сергей Кузнецов.

Также статус «выдвинутого кандидата» присвоен: Руслану Перелыгину («Справедливая Россия»), Олегу Тимохину («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Валерию Чудо («Яблоко») и кандидату-самовыдвиженцу Марине Прокофьевой.

Статус «зарегистрированного кандидата» имеют четыре человека: Иван Дынкович (КПРФ), Ольга Пилипенко («Единая Россия»), Роман Неверов (ЛДПР) и Михаил Орлов («Коммунисты России»). Это те кандидаты, чьи документы уже проверены Облизбиркомом.

Допольнительные выборы в Государственную думу пройдут Орловской области 8 сентября.