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Число кандидатов в депутаты Госдумы растёт в Орловской области с каждым днём

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17.07.2019

Областная избирательная комиссия принимает документы от кандидатов от партий до 24 июля. Приём документов от самовыдвиженцев закончен.

По последним данным, статус «зарегистрированного кандидата» на дополнительных выборах в Госдуму от Орловской области получили Иван Дынкович (КПРФ), Ольга Пилипенко («Единая Россия») и Руслан Перелыгин («Справедливая Россия»).

В статусе «выдвинутого кандидата» находятся самовыдвиженец Марина Прокофьева, а также представители партий Роман Неверов (ЛДПР), Михаил Орлов («Коммунистическая партия Коммунисты России») и Валерий Чудо («Яблоко»). Они представили необходимые документы в Облизбирком, но вопрос с их регистрацией на выборах ещё решается.

Единый день голосования пройдет 8 сентября 2019 года. Жители Орловской области в этот день выберут, в том числе, человека, который займёт кресло в Госдуме, освободившееся после кончины Николая Ковалёва. Он представлял Орловщину в российском парламенте на протяжении нескольких последних созывов.

Теги:ОрёлОрловская область

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