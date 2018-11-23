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Орел23.11.2018 Пятница 16:41
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  3. Число инфицированных ВИЧ в Орловской области перевалило за три тысячи человек

Число инфицированных ВИЧ в Орловской области перевалило за три тысячи человек

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23.11.2018

По последним официальным данным, таких орловцев насчитывается 3044 человека. 1530 из них зарегистрированы в областном центре. Об этом пишет «Орловская городская газета».

Однако, по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, в Орле даже наблюдается незначительное снижение заболеваемости ВИЧ — на 5,2%.

Основным путём заражения являются половые контакты. Большинство инфицированных — это мужчины в возрасте от 30 до 39 лет.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьВИЧСПИД

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