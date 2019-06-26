Чиновники Орловского района попросили пятимиллионный задаток

Управление ФАС по Орловской области рассмотрит жалобу ООО «Водосервис Пахомовский» на действия Управления муниципального имущества Орловского района. Это произойдёт 9 июля.

«Водосервис» считает, что чиновники допустили нарушения, проводя открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов централизованных систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.

В частности, размер задатка, установленный по каждому лоту в 5 миллионов рублей, в разы превысил размер самих обязательств по соглашению (2 миллиона 38 тысяч 670 рублей — по лоту № 1, 574 тысячи 320 рублей — по лоту № 2). Это, по мнению авторов жалобы, может привести к ограничению конкуренции и ограничению доступа к участию в конкурсе.