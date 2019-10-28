Четырёхлетний мальчик погиб в ДТП в Знаменке Орловского района

Авария случилась 26 октября в 8:20 рядом с перекрёстком объездной дороги и Школьной улицы.

Как сообщает Управление МВД по Орловской области, водитель грузовика «ФАВ» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в легковой «Опель», двигавшийся в попутном направлении. После этого «Опель» врезался в «Форд», также ехавший в том же направлении.

Итоги ДТП оказались тяжёлыми: один пассажир «Опеля» (мальчик 2015 года рождения) скончался, находясь в медицинском учреждении, другой (тоже мальчик, но 2012 года рождения) находится в больнице. Женщина 1982 года рождения, тоже ехавшая в «Опеле» на пассажирском месте, получила травмы.