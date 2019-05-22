Через несколько дней в Орёл доставят кран, необходимый для продолжения ремонта моста Дружбы
22.05.2019
В данный момент техника находится в Туле. Специальный кран нужен, чтобы демонтировать балки на мосту. Об этом сообщили на заседании профильного комитета Орловского областного Совета народных депутатов.
На данный момент отставание от графика ремонта объекта составляет пять месяцев. Движение на мосту наполовину перекрыто.
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