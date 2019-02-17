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  3. Чемпион России по рукопашному бою из Орловской области погиб в Москве во время драки с охранником

Чемпион России по рукопашному бою из Орловской области погиб в Москве во время драки с охранником

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17.02.2019

22-хлетний уроженец города Ливны Геннадий Павлов скончался после столкновения с сотрудником охраны Центрального телеграфа.

Драка произошла сегодня утром у здания Центрального телеграфа в центре Москвы на Тверской улице.

Как сообщает «РЕН ТВ», оппоненты вступили в словесную перепалку, которая перешла в физический конфликт.

По предварительной информации, первым на охранника напал Павлов. Об этом агенству «Москва» сообщили в Минкомсвязи РФ, ссылаясь на данные с записей видеокамер наружного наблюдения.

По словам 51-летнего сотрудника охраны, после того, как они оба, нанося друг другу удары, упали на землю, Павлов скончался. Его личность установили через несколько часов.

Орловец являлся победителем Первенства России по рукопашному бою, а также призёром других престижных соревнований.

Теги:ОрёлОрловская областьспортпреступлениеМоскварукопашный бойГеннадий Павлов

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