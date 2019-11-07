Чемодан и школьные рюкзаки напугали орловчан

За минувшие сутки сотрудники специализированной пожарно-спасательной части МЧС по Орловской области дважды выезжали для проверки информации о бесхозных вещах. Накануне вечером сотрудники 3-й пожарно-спасательной части выезжали на улицу Русанова, где на детской площадке в одном из дворов местные жители нашли два рюкзака без хозяев. После обследования взрывоопасных предметов обнаружено не было. В рюкзаках лежали школьные принадлежности. Тем же вечером спасатели выезжали на улицу Комсомольскую. Там возле одного из домов горожане обнаружили чемодан. В ходе проверки выяснилось, что он пуст.