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Орел07.11.2019 Четверг 16:37
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Чемодан и школьные рюкзаки напугали орловчан

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07.11.2019

За минувшие сутки сотрудники специализированной пожарно-спасательной части МЧС по Орловской области дважды выезжали для проверки информации о бесхозных вещах. Накануне вечером сотрудники 3-й пожарно-спасательной части выезжали на улицу Русанова, где на детской площадке в одном из дворов местные жители нашли два рюкзака без хозяев. После обследования взрывоопасных предметов обнаружено не было. В рюкзаках лежали школьные принадлежности. Тем же вечером спасатели выезжали на улицу Комсомольскую. Там возле одного из домов горожане обнаружили чемодан. В ходе проверки выяснилось, что он пуст.

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