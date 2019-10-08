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Орел08.10.2019 Вторник 17:56
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Частный сектор Орла не бросят на произвол судьбы

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08.10.2019

Работа по приведению в порядок улиц, находящихся в частном секторе областного центра, продолжится и в следующем году. В данный момент в мэрии формируется конкретный список улиц. Об этом сообщили на оперативном совещании в городской администрации.

В этом году отремонтировали 34 таких улицы. Ремонт велся с использованием асфальтогранулята — асфальтовой крошки, которая образуется после снятия дорожного покрытия.

Сначала «частные» улицы выравнивались грейдерами, затем засыпались гранулятом и трамбовались катками. По этой же схеме ремонт будет вестись и в 2020 году.

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