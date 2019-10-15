Частные инвесторы вложили в добычу драгметаллов из старых электронных плат почти шесть миллиардов

Соглашение об инвестициях на 5.8 млрд рублей между Правительством Орловской области и обществом с ограниченной ответственностью «НПО АУРУС» было подписано сегодня во Мценске. Подписи под документом об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «Мценск» поставили Губернатор Орловской области Андрей Клычков и Максим Лобанов, генеральный директор АО «Корпорация ЭКОПОЛИС». «НПО АУРУС» принадлежит «Корпорации ЭКОПОЛИС» и входит в единственный в России комплекс заводов по экологической переработке отходов электронного и электрического оборудования.

Во Мценске инвесторы запускают проект высокотехнологичной переработки печатных плат из отработанного электрического и электронного оборудования для получения восстановленных металлов высокой степени очистки. Завод создаст более 300 новых рабочих мест, расположится на площадке размером почти 8 га, и сможет производить из лома печатных плат свыше 6000 тонн в год меди и драгметаллов. Возможности «НПО АУРУС» по извлечению сырья из лома печатных плат достигают 99 %.

Подписывая соглашение, руководитель Корпорации Экополис" Максим Лобанов подчеркнул стратегическое значение завода «Аурус»: " Это решает проблему отсутствия в России предприятий по глубокой проработке лома печатных плат и извлечению из него драгоценных металлов. На сегодняшней день большая часть плат попадает на переработку за границу или к представителям теневого рынка«. По словам Лобанова, мощности «Ауруса» могут обеспечить переработку всех отходов печатных плат, образуемых на территории России. По мнению инвестора, это позволит исключить вывоз данных ценных ресурсов за границу, повысит прозрачность российского рынка вторичной переработки драгоценных и цветных металлов и приведёт к существенному повышению налоговых поступлений в бюджет.