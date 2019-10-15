Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел15.10.2019 Вторник 11:07
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Частные инвесторы вложили в добычу драгметаллов из старых электронных плат почти шесть миллиардов

Частные инвесторы вложили в добычу драгметаллов из старых электронных плат почти шесть миллиардов

Версия для печати

15.10.2019

Соглашение об инвестициях на 5.8 млрд рублей между Правительством Орловской области и обществом с ограниченной ответственностью «НПО АУРУС» было подписано сегодня во Мценске. Подписи под документом об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «Мценск» поставили Губернатор Орловской области Андрей Клычков и Максим Лобанов, генеральный директор АО «Корпорация ЭКОПОЛИС». «НПО АУРУС» принадлежит «Корпорации ЭКОПОЛИС» и входит в единственный в России комплекс заводов по экологической переработке отходов электронного и электрического оборудования.

Во Мценске инвесторы запускают проект высокотехнологичной переработки печатных плат из отработанного электрического и электронного оборудования для получения восстановленных металлов высокой степени очистки. Завод создаст более 300 новых рабочих мест, расположится на площадке размером почти 8 га, и сможет производить из лома печатных плат свыше 6000 тонн в год меди и драгметаллов. Возможности «НПО АУРУС» по извлечению сырья из лома печатных плат достигают 99 %.

Подписывая соглашение, руководитель Корпорации Экополис" Максим Лобанов подчеркнул стратегическое значение завода «Аурус»: " Это решает проблему отсутствия в России предприятий по глубокой проработке лома печатных плат и извлечению из него драгоценных металлов. На сегодняшней день большая часть плат попадает на переработку за границу или к представителям теневого рынка«. По словам Лобанова, мощности «Ауруса» могут обеспечить переработку всех отходов печатных плат, образуемых на территории России. По мнению инвестора, это позволит исключить вывоз данных ценных ресурсов за границу, повысит прозрачность российского рынка вторичной переработки драгоценных и цветных металлов и приведёт к существенному повышению налоговых поступлений в бюджет.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/57784

Добавил новость: 

Другие новости раздела

15.10.2019

В Орловской области будут выпускать оконную и дверную фурнитуру

15.10.2019

В Орловской области введён карантин по бешеству

15.10.2019

Скончался авторитетный орловский депутат

14.10.2019

С начала года в ЦФО изъяли 20800 незаконно распространяемых SIM-карт операторов мобильной связи

5
14.10.2019

В Орле сложилась интересная ситуация на «выборах» общественных территорий

$ USD64.3652(+0.14)15.10
€ EUR70.9305(+0.2)15.10

Наш опрос

2018 - юбилей Тургенева. 2020 - юбилей Бунина. Главный писатель-орловец?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online