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  3. ЦФО лидирует по количеству заявок на участие в конкурсе "Лидеры России"

ЦФО лидирует по количеству заявок на участие в конкурсе "Лидеры России"

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15.10.2018

Об этом сообщает ТАСС.

Всего за пять дней организаторам поступило примерно 50 тысяч заявок.

Регистрация для участия в проекте стартовала 10-го октября и продлится до 24-го октября.

36,8% всех зарегистрированных на конкурс участников приходится на ЦФО.

Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом платформы «Россия — страна возможностей». Его цель — создать реальные социальные лифты для активных граждан.

Конкурс проводится во второй раз. 67 участников первого сезона по его итогам были назначены на видные должности, двое из них стали губернаторами, а трое — заместителями федеральных министров.

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