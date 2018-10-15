ЦФО лидирует по количеству заявок на участие в конкурсе "Лидеры России"
15.10.2018
Об этом сообщает ТАСС.
Всего за пять дней организаторам поступило примерно 50 тысяч заявок.
Регистрация для участия в проекте стартовала 10-го октября и продлится до 24-го октября.
36,8% всех зарегистрированных на конкурс участников приходится на ЦФО.
Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом платформы «Россия — страна возможностей». Его цель — создать реальные социальные лифты для активных граждан.
Конкурс проводится во второй раз. 67 участников первого сезона по его итогам были назначены на видные должности, двое из них стали губернаторами, а трое — заместителями федеральных министров.
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