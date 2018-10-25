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Центральный Банк определил признаки незаконного перевода денежных средств

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24.10.2018

Вступил в силу федеральный закон, позвощяющий банкам «замораживать» карты и отдельные операции по ним при возникновении подозрений на хищение средств. Однако «заморозка» должна продлиться не больше двух дней. Об этом напоминает областное отделение Главного Управления Центробанка по ЦФО.

Регулятор официально определил три главных признака хищения средств. Первый — это попытка вывода средств на счета получателя, который уже замечен в получении чужих денег. Второй — совпадение информации о параметрах устройств, которые дают доступ к автоматизированной системе и программному обеспечению, с информацией о гаджетах, уже участвовавших в незаконных операцих. Также под подозрение попадут операции, характер, параметры или объём которых не соответствуют типичным для этого клиента.

Только в минувшем году с банковских карточек россиян украли около миллиарда рублей.

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