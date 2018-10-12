Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел12.10.2018 Пятница 11:34
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Центральная детская библиотека имени Крылова отметила юбилей

Центральная детская библиотека имени Крылова отметила юбилей

Версия для печати

12.10.2018

Главной детской библиотеке областного центра исполнилось 75 лет. В честь праздника в здание библиотеки на улице Ленина пришли десятки гостей — бывших и нынешних читателей, коллег, представителей государственных органов.

«Крыловка» начала работать в октябре 1943-го года, вскоре после освобождения Орла от фашистов. Сегодня она обслуживает 7000 читателей.

В фонде библиотеки — примерно 73 тысячи книг, в том числе 75 наименований журналов, 5 наименований газет, аудио и видеоматериалы и настольные игры.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/49826

Добавил новость: 

Другие новости раздела

12.10.2018

В Орле открылась персональная выставка художника Александра Кузнецова

12.10.2018

В Орловскую область поступила вакцина от гриппа для иммунизации несовершеннолетних и беременных

12.10.2018

В Орловской области Следственный Комитет возбудил уголовное дело по факту громкого ДТП с участием маршрутного такси

12.10.2018

Федеральная казна выделит Орловской области 280 миллионов 900 тысяч рублей на поддержку предприятий АПК

12.10.2018

Во Мценске произошло ДТП с участием мотоцикла и внедорожника

$ USD66.7727(+0.59)12.10
€ EUR77.0824(+1.01)12.10

Наш опрос

Результаты голосования отсутствуют
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online