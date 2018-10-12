Центральная детская библиотека имени Крылова отметила юбилей
12.10.2018
Главной детской библиотеке областного центра исполнилось 75 лет. В честь праздника в здание библиотеки на улице Ленина пришли десятки гостей — бывших и нынешних читателей, коллег, представителей государственных органов.
«Крыловка» начала работать в октябре 1943-го года, вскоре после освобождения Орла от фашистов. Сегодня она обслуживает 7000 читателей.
В фонде библиотеки — примерно 73 тысячи книг, в том числе 75 наименований журналов, 5 наименований газет, аудио и видеоматериалы и настольные игры.
Короткая ссылка obl1.ru/~/49826
Другие новости раздела
12.10.2018
В Орловскую область поступила вакцина от гриппа для иммунизации несовершеннолетних и беременных
12.10.2018
В Орловской области Следственный Комитет возбудил уголовное дело по факту громкого ДТП с участием маршрутного такси
12.10.2018
Федеральная казна выделит Орловской области 280 миллионов 900 тысяч рублей на поддержку предприятий АПК
$ USD66.7727(+0.59)12.10
€ EUR77.0824(+1.01)12.10
Наш опрос
|Результаты голосования отсутствуют