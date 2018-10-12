Центральная детская библиотека имени Крылова отметила юбилей

Главной детской библиотеке областного центра исполнилось 75 лет. В честь праздника в здание библиотеки на улице Ленина пришли десятки гостей — бывших и нынешних читателей, коллег, представителей государственных органов.

«Крыловка» начала работать в октябре 1943-го года, вскоре после освобождения Орла от фашистов. Сегодня она обслуживает 7000 читателей.

В фонде библиотеки — примерно 73 тысячи книг, в том числе 75 наименований журналов, 5 наименований газет, аудио и видеоматериалы и настольные игры.