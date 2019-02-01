Центр поддержки предпринимательства Орловской области готов бесплатно оказать помощь в регистрации бизнеса
01.02.2019
Обратиться в Центр можно по адресу: Орёл, улица Салтыкова-Щедрина, дом 34, офис 213. Контактный телефон
Здесь предпринимателю, который хочет официально открыть своё дело, бесплатно предоставят полную консультацию по вопросам регистрации и налогообложения, а также помогут подготовить необходимые документы для предоставления в налоговую инспекцию.
Также Центр напоминает, что, подавая документы через сайт nalog.ru, бизнесмен избегает необходимости платить госпошлину.
Короткая ссылка obl1.ru/~/52566
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