Центр поддержки предпринимательства Орловской области готов бесплатно оказать помощь в регистрации бизнеса

Обратиться в Центр можно по адресу: Орёл, улица Салтыкова-Щедрина, дом 34, офис 213. Контактный телефон 44-30-50.

Здесь предпринимателю, который хочет официально открыть своё дело, бесплатно предоставят полную консультацию по вопросам регистрации и налогообложения, а также помогут подготовить необходимые документы для предоставления в налоговую инспекцию.

Также Центр напоминает, что, подавая документы через сайт nalog.ru, бизнесмен избегает необходимости платить госпошлину.