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Центр по борьбе с сектами может появиться в Орловской области

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01.07.2019

Речь об этом шла на встрече Митрополита Орловского и Болховского Тихона с активистами регионального отделения общественной организации «Скорая Молодёжная Помощь». Такую информацию сообщили в Орловской митрополии.

Молодёжный антисектантский центр планируют создать общественники. Однако в этом вопросе они хотят активно и тесно взаимодействовать с РПЦ.

Как рассказал председатель отделения Иван Волобуев, сейчас в городе обустраивается новый штаб организации, где найдётся место и для центра.

Теги:ОрёлОрловская область

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