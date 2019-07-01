Центр по борьбе с сектами может появиться в Орловской области
01.07.2019
Речь об этом шла на встрече Митрополита Орловского и Болховского Тихона с активистами регионального отделения общественной организации «Скорая Молодёжная Помощь». Такую информацию сообщили в Орловской митрополии.
Молодёжный антисектантский центр планируют создать общественники. Однако в этом вопросе они хотят активно и тесно взаимодействовать с РПЦ.
Как рассказал председатель отделения Иван Волобуев, сейчас в городе обустраивается новый штаб организации, где найдётся место и для центра.
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