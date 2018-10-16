Центр Орла стоит в пробках из-за ДТП на Тургеневском мосту

Здесь произошла авария с участием сразу нескольких автомобилей.

Пять машин врезались друг в друга.

Это привело к транспортному коллапсу. Происшествие серьёзно затруднило движение не только по мосту, но и по Комсомольской (в обе стороны от перекрёстка с Первой Посадской), а также по самой Первой Посадской.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.