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Орел16.10.2018 Вторник 11:23
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Центр Орла стоит в пробках из-за ДТП на Тургеневском мосту

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16.10.2018

Здесь произошла авария с участием сразу нескольких автомобилей.

Пять машин врезались друг в друга.

Это привело к транспортному коллапсу. Происшествие серьёзно затруднило движение не только по мосту, но и по Комсомольской (в обе стороны от перекрёстка с Первой Посадской), а также по самой Первой Посадской.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.

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