Центр Орла стоит в пробках из-за ДТП на Тургеневском мосту
16.10.2018
Здесь произошла авария с участием сразу нескольких автомобилей.
Пять машин врезались друг в друга.
Это привело к транспортному коллапсу. Происшествие серьёзно затруднило движение не только по мосту, но и по Комсомольской (в обе стороны от перекрёстка с Первой Посадской), а также по самой Первой Посадской.
На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.
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