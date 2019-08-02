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Орел02.08.2019 Пятница 16:58
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Центр Орла на несколько часов станет Японией

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02.08.2019

4 августа в 14 часов на улице Ленина у кинотеатра «Победа» пройдёт фестиваль японской культуры «Герои аниме».

Сквозной темой мероприятия станет косплей — искусство преображения живых людей в персонажей японских комиксов. В рамках фестиваля состоится дефиле участников фестиваля Hokori Toki, нанесение аква-грима всем желающим, съёмки в фотозоне «Алиса в стране чудес», выступление воспитанников танцевальной школы Emotion и публичный показ детского аниме-фильма.

Фестиваль приурочен к официальному Году Японии в России.

Теги:ОрёлОрловская область

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