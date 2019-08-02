Центр Орла на несколько часов станет Японией

4 августа в 14 часов на улице Ленина у кинотеатра «Победа» пройдёт фестиваль японской культуры «Герои аниме».

Сквозной темой мероприятия станет косплей — искусство преображения живых людей в персонажей японских комиксов. В рамках фестиваля состоится дефиле участников фестиваля Hokori Toki, нанесение аква-грима всем желающим, съёмки в фотозоне «Алиса в стране чудес», выступление воспитанников танцевальной школы Emotion и публичный показ детского аниме-фильма.

Фестиваль приурочен к официальному Году Японии в России.