Центр «Десантник» удостоился президентского гранта

Орловская областная общественная организация «Молодежный спортивный военно-патриотический центр «Десантник» стала победителем президентского конкурса с проектом «Летний оборонно-спортивный сбор-поход «Разведчик ВДВ».

Цель проекта — проведение летнего 10-дневного оборонно-спортивного сбор-похода для ребят, занимающихся военно-патриотической работой и подростков из неполных, малообеспеченных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Для победы в президентском конкурсе проекты, запрашивающие грант не более 500 тысяч рублей, должны были набрать минимум 60 баллов. Заявки, претендующие на грант от 500 тысяч до 3 млн. рублей, — 65 баллов. 68 баллов необходимо было набрать инициативам, запрашивающим сумму свыше 3 млн. и не более 10 млн. рублей. Проекты, претендующие на грант свыше 10 млн. рублей, долгосрочные проекты и проекты по направлению «выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства» — 70 баллов. Заявка центра «Десантник» набрала 67,25 баллов.

Всего в Фонд президентских грантов поступило 9 011 проектов от 7 760 некоммерческих организаций из всех регионов страны. От Орловской области всего подано 27 заявок, из них четыре получили поддержку.