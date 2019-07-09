Центр цифрового образования детей создадут в Орловской области
09.07.2019
Такое распоряжение утвердило правительство региона. Центр под названием «IT-куб» создадут в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».
«IT-куб» будет являются подразделением орловского «Института развития образования» (бывшего «Института усовершенствования учителей»).
Физически центр расположится в здании типографии «Труд» (Орёл, улица Ленина, дом 1), на площади в 600 квадратных метрах.
Планируется, что здесь будут работать 12 педагогов. В течение года пройти обучение смогут до 450 детей.
Предварительно операционные расходы на работу центра в 2020-2022 годах оцениваются примерно в 81 тысячу 700 рублей.
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