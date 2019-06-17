Бывший преподаватель ОГУ имени Тургенева осуждён на 8 с половиной лет лишения свободы

Экс-преподаватель одной из кафедр будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Также в доход государства будут конфискованы домовладение (в посёлке Куракинский Разъезд) и два автомобиля, использованные осуждённым при совершении преступлений. Такое решение вынес Свердловский районный суд Орла.

Как сообщает прокуратура Орловской области, мужчину признали виновным в незаконном производстве, покушении на незаконное производство и покушении на незаконный сбыт синтетического наркотического средства в особо крупном размере. Преступления совершались организованной группой.

Следствие и суд установили, что орловчанин произвёл и попытался сбыть 23 килограмма синтетического наркотика, а также пытался произвести ещё 69 килограммов «синтетики». Необходимые для этого вещества и оборудование он получил от других участников преступной группы.

В ходе предварительного следствия подсудимый заключил с правоохранительными органами досудебное соглашение о сотрудничестве.