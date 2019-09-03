Бюджеты орловских кандидатов в Госдуму: от десятков миллионов до одной тысячи

Избирком Орловской области опубликовал информацию об избирательных счетах кандидатов на дополнительных выборах в Государственную думу от Орловской области. С большим отрывом лидирует Ольга Пилипенко («Единая Россия») — 35,9 миллионов рублей.

Далее следуют Сергей Кузнецов («Родина») — 1,9 миллиона и Иван Дынкович (КПРФ) — 1,3 миллиона.

Меньше миллиона на избирательных счетах у: Олега Тимохина («Партия пенсионеров») — 850 тысяч, Руслана Перелыгина («Справедливая Россия») — 637 тысяч, Романа Неверова (ЛДПР) — 500 тысяч, Валерия Чуда («Яблоко») — 135 тысяч.

На последней строчке — Михаил Орлов («Коммунисты России») всего с 1 тысячей рублей.

Дополнительные выборы в Госдуму от Орловской области состоятся 8 сентября в рамках всероссийского Единого дня голосования.