Бюджет Орловщины на будущий год не одобрили 11 депутатов
25.10.2019
Сегодня Орловский областной Совет народных депутатов принял проект регионального бюджета на будущий год в первом чтении. «За» проголосовали 32 «народных избранника», «против» — 11.
Доходы бюджета запланированы в размере 31,1 миллиарда рублей (против 35,9 в текущем году), расходы — в размере 30,7 миллиардов (против 35,9 в текущем году).
Предельный объём государственного долга Орловской области составит 20 миллиардов рублей (в текущем году — 20,7 миллиардов).
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