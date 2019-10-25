Бюджет Орловщины на будущий год не одобрили 11 депутатов

Сегодня Орловский областной Совет народных депутатов принял проект регионального бюджета на будущий год в первом чтении. «За» проголосовали 32 «народных избранника», «против» — 11.

Доходы бюджета запланированы в размере 31,1 миллиарда рублей (против 35,9 в текущем году), расходы — в размере 30,7 миллиардов (против 35,9 в текущем году).

Предельный объём государственного долга Орловской области составит 20 миллиардов рублей (в текущем году — 20,7 миллиардов).