Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел25.10.2019 Пятница 14:29
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Бюджет Орловщины на будущий год не одобрили 11 депутатов

Бюджет Орловщины на будущий год не одобрили 11 депутатов

Версия для печати

25.10.2019

Сегодня Орловский областной Совет народных депутатов принял проект регионального бюджета на будущий год в первом чтении. «За» проголосовали 32 «народных избранника», «против» — 11.

Доходы бюджета запланированы в размере 31,1 миллиарда рублей (против 35,9 в текущем году), расходы — в размере 30,7 миллиардов (против 35,9 в текущем году).

Предельный объём государственного долга Орловской области составит 20 миллиардов рублей (в текущем году — 20,7 миллиардов).

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/57980

Добавил новость: 

Другие новости раздела

25.10.2019

«Автоледи» погибла на орловской дороге

25.10.2019

Орловская пенсионерка погибла в ДТП

25.10.2019

«Навигатор» выиграл конкурс на создание математической макромодели Орла

3
25.10.2019

Коровина отправили в колонию строгого режима

25.10.2019

В Орле детям «подарят» светофор

$ USD63.9966(+0.14)26.10
€ EUR71.1194(-0.02)26.10

Наш опрос

2018 - юбилей Тургенева. 2020 - юбилей Бунина. Главный писатель-орловец?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online