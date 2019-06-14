Бюджет Орловской области выделит 56,7 миллиона рублей на доплаты бывшим депутатам областного совета

Речь идёт о бывших депутатах Орловского областного совета, которые осуществляли свою деятельность на непостоянной основе. Об этом сообщает портал «Орловские новости».

15 бывших «народных избранников» добились возобновления материальной поддержки через суд. Они получали дополнительные ежемесячные выплаты на основе регионального закона «О статусе депутатов Орловского областного Совета народных депутатов». Однако выплаты приостановили по требованию прокуратуры с 1 декабря 2015 года.

Советский районный суд Орла, изучив все обстоятельства, обязал департамент соцзащиты возобновить оказание материальной поддержки. Теперь бывшим парламентариям полагается бессрочная ежемесячная доплата к их пенсиям в размере 75% среднемесячного денежного содержания депутата.