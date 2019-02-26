Бюджет Орла получил лишь 54,7% запланированных доходов за пользование жилыми помещениями

Как сообщили в пресс-службе Городского совета народных депутатов, в 2018 году в казну по соответствующей статье доходов должно было поступить 43 миллиона рублей. Фактические поступления составили 23,7 миллиона рублей.

На заседании профильного комитета депутаты отметили, что мэрии Орла необходимо усилить работу по администрированию доходов. Комитет предложил администрации города представить план по исправлению сложившейся ситуации до 1 апреля текущего года.