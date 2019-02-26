Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел26.02.2019 Вторник 14:30
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Бюджет Орла получил лишь 54,7% запланированных доходов за пользование жилыми помещениями

Бюджет Орла получил лишь 54,7% запланированных доходов за пользование жилыми помещениями

Версия для печати

26.02.2019

Как сообщили в пресс-службе Городского совета народных депутатов, в 2018 году в казну по соответствующей статье доходов должно было поступить 43 миллиона рублей. Фактические поступления составили 23,7 миллиона рублей.

На заседании профильного комитета депутаты отметили, что мэрии Орла необходимо усилить работу по администрированию доходов. Комитет предложил администрации города представить план по исправлению сложившейся ситуации до 1 апреля текущего года.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/53109

Добавил новость: 

Другие новости раздела

26.02.2019

За год долги по зарплате в Орловской области сократились примерно в 30 раз

26.02.2019

Жителям Орла предложили обсудить проект реставрации «Пепельницы»

26.02.2019

В Орле из-за кишечной палочки на 60 суток закрыли Hotcafe

3
26.02.2019

В Орле установили ещё один новый комплекс фиксации нарушений ПДД «Сова»

26.02.2019

Во Мценске вынесли приговор по делу об ограблении пивной

$ USD65.6182(+0.36)27.02
€ EUR74.4898(+0.4)27.02

Наш опрос

Ваше отношение к смене места жительства?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online