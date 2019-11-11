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Бунинка продолжает серию исторических лекций

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11.11.2019

13 ноября в библиотеке историк Вячеслав Черемухин прочитает лекцию на тему «От Орла до Одессы: информационное пространство Юга России в 1919 году». Сферы изучения специалиста особенно интересны в наши дни: история российской эмиграции, революции 1917 года и Гражданской войны, а также теоретические аспекты монархической формы правления и парламентаризма. Начало лекции в 13-30.

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