«Буккроссинг» обойдётся Орлу «в копеечку»

Стоимость каждой площадки для обмена книгами составит примерно 80 тысяч рублей. Об этом сообщили в администрации Орла.

Планируется, что место для «книгообмена» будет представлять собой своеобразный «шкафчик», изготовленный из металла с использованием декоративных элементов.

Как сообщил глава администрации города Александр Муромский, площадки в обязательном порядке будут устанавливаться на тех объектах программы «Формирование современной городской среды», где в настоящий момент ведутся работы. Места для буккроссинга предлагается оборудовать скверах Гуртьева и Героев-комсомольцев, Детском и Городском парках, а также в скверах «Юность» и «Орлята» и Историко-литературном квартале.