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«Буккроссинг» обойдётся Орлу «в копеечку»

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25.06.2019

Стоимость каждой площадки для обмена книгами составит примерно 80 тысяч рублей. Об этом сообщили в администрации Орла.

Планируется, что место для «книгообмена» будет представлять собой своеобразный «шкафчик», изготовленный из металла с использованием декоративных элементов.

Как сообщил глава администрации города Александр Муромский, площадки в обязательном порядке будут устанавливаться на тех объектах программы «Формирование современной городской среды», где в настоящий момент ведутся работы. Места для буккроссинга предлагается оборудовать скверах Гуртьева и Героев-комсомольцев, Детском и Городском парках, а также в скверах «Юность» и «Орлята» и Историко-литературном квартале.

Теги:ОрёлОрловская область

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