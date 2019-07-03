Бухгалтер «подкинула проблем» сельской школе в Орловской области

Орловский областной суд пересмотрел приговор, вынесенный бывшему бухгалтеру Новосильской средней общеобразовательной школы. Об этом сообщает пресс-служба Новосильского районного суда.

Суд первой инстанции признал женщину виновной в мошенничестве и приговорил к полутора годам колонии общего режима и штрафу в размере 10 тысяч рублей. Установлено, что орловчанка злоупотребляла должностным положением, незаконно завышая себе заработную плату на протяжении нескольких лет, и похитила у школы около четверти миллиона рублей.

Осуждённая подала апелляцию. Судебная коллегия по уголовным делам областного суда, ещё раз изучив дело, заменила реальное заключение на условный срок. Решение о штрафе осталось в силе.