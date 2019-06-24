Будущим хозяевам и питомцам в Орле помогут найти друг друга

30 июня с 13 до 18 часов в городском парке состоится благотворительная выставка бездомных животных «Счастье рядом». Ожидается, что многие «экспонаты» выставки по её итогам найдут себе новых любящих хозяев.

Для гостей мероприятия организуют благотворительный концерт, шоу дрессированных собак, выставку фотографий и розыгрыш подарков. Для детей будет подготовлена специальная развлекательная зона.

Все собаки и кошки, которые будут участвовать в выставке, являются здоровыми и имеют ветеринарные паспорта. Также им сделаны все нужные прививки. Взрослые животные стерилизованы.