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Орел30.07.2019 Вторник 13:03
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Будущее участка Советского района Орла обсудят на публичных слушаниях

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30.07.2019

Проект планировки и межевания территории, расположенной на перекрёстке улиц Куйбышева и Плещеевской, обсудят на слушаниях 22 августа в 17 часов в большом зале здания администрации Орла (улица Пролетарская гора, 1).

Сейчас этот участок застроен аварийными двухэтажными домами. Планируется, что застройщик расселит и снесёт дома по Плещеевской, 12 и 14. Затем на их месте появится новая девятиэтажка на 87 квартир. После этого будут расселены и снесены дома по Куйбышева, 1 и 3. Здесь построят ещё одну девятиэтажку на 70 квартир.

Кто займётся этой работой — пока точно не известно. Мэрия выберет компанию-застройщика по результатам открытого аукциона.

Теги:ОрёлОрловская область

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