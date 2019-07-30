Будущее участка Советского района Орла обсудят на публичных слушаниях
30.07.2019
Проект планировки и межевания территории, расположенной на перекрёстке улиц Куйбышева и Плещеевской, обсудят на слушаниях 22 августа в 17 часов в большом зале здания администрации Орла (улица Пролетарская гора, 1).
Сейчас этот участок застроен аварийными двухэтажными домами. Планируется, что застройщик расселит и снесёт дома по Плещеевской, 12 и 14. Затем на их месте появится новая девятиэтажка на 87 квартир. После этого будут расселены и снесены дома по Куйбышева, 1 и 3. Здесь построят ещё одну девятиэтажку на 70 квартир.
Кто займётся этой работой — пока точно не известно. Мэрия выберет компанию-застройщика по результатам открытого аукциона.
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