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Орел19.09.2019 Четверг 17:47
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Будущее моста «Дружба» в Орле прояснилось

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19.09.2019

Мэрия рассчитывает заключить контракт с новым подрядчиком уже в первой декаде октября. Стоимость контракта составит 273 миллиона рублей. Об этом информирует портал «Орловские новости».

На этот раз официальным заказчиком работ выступит городское Управление Капитального Строительства. Ранее эту роль брало на себя Управление Коммунальным Хозяйством.

Также сообщается, что предыдущий подрядчик (ООО «РГС»), не оправдавший надежд и потерявший контракт, подал в суд на администрацию Орла «из-за неоплаченных балок».

Теги:Орловская областьмэрия Орламост Дружбы

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