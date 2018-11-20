Брату Алексея Навального выплатят компенсацию морального вреда за необоснованные взыскания во время отбывания наказания в колонии в Нарышкино

Об этом Олег Навальный сам сообщил на своей странице в социальной сети «Фейсбук».

Решение о выплате компенсации в 50 тысяч рублей вынес Урицкий районный суд. Как уточняет брат известного оппозиционера, её выплатят за счёт бюджетных средств.

Также Олег Навальный отметил, что судебная тяжба с администрацией колонии длилась продолжительное время, а сумма компенсации, на которую он претендовал, была больше установленной судом.