Брату Алексея Навального выплатят компенсацию морального вреда за необоснованные взыскания во время отбывания наказания в колонии в Нарышкино
20.11.2018
Об этом Олег Навальный сам сообщил на своей странице в социальной сети «Фейсбук».
Решение о выплате компенсации в 50 тысяч рублей вынес Урицкий районный суд. Как уточняет брат известного оппозиционера, её выплатят за счёт бюджетных средств.
Также Олег Навальный отметил, что судебная тяжба с администрацией колонии длилась продолжительное время, а сумма компенсации, на которую он претендовал, была больше установленной судом.
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