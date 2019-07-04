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  3. Брат Егора Летова из «Гражданской обороны» выступит в Орле в музее Тургенева

Брат Егора Летова из «Гражданской обороны» выступит в Орле в музее Тургенева

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04.07.2019

11 июля в 15 часов здесь пройдёт перформанс «Поэты ремонтируют время». Его проведут руководитель Московского театра поэтов, режиссёр и баснописец Влад Маленко, актёр и поэт Александр Антипов и музыкант Сергей Летов — старший брат покойного лидера рок-группы «Гражданская оборона» Егора Летова.

Сергей Летов наиболее известен как талантливый мастер джазовых импровизаций на духовых инструментах, в первую очередь, на саксофоне. Также он является автором нескольких книг и основателем музыкального издания «Пентаграмма».

Перфоманс пройдёт в рамках Дней Москвы в Орловской области. Сообщается, что творческий вечер пройдёт в формате «театра быстрого реагирования». В его рамках состоятся инструментальные импровизации, чтение стихов и басен и интерактивное общение со зрителями.

Вход на вечер — по пригласительным билетам.

Теги:ОрёлОрловская область

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