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Большой футбол приходит в Орловскую область

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02.09.2019

Губернатор Орловской области Андрей Клычков посетил стадион посёлка городского типа Знаменка. Сейчас здесь ведутся активные работы. Планируется, что на стадионе обустроят полноценное футбольное поле с искусственным покрытием (первое на Орловщине за пределами Орла).

Также на стадионе планируется создать легкоатлетические дорожки.

Средства на реконструкцию объекта выделены в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Также в ходе поездки в Орловский район губернатор принял участие в открытии современной спортплощадки на базе Знаменской средней школы.

Теги:ОрёлОрловская областьгубернаторКлычковнацпроектыспортфутболфизкультураобразование

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