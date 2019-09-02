Большой футбол приходит в Орловскую область

Губернатор Орловской области Андрей Клычков посетил стадион посёлка городского типа Знаменка. Сейчас здесь ведутся активные работы. Планируется, что на стадионе обустроят полноценное футбольное поле с искусственным покрытием (первое на Орловщине за пределами Орла).

Также на стадионе планируется создать легкоатлетические дорожки.

Средства на реконструкцию объекта выделены в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Также в ходе поездки в Орловский район губернатор принял участие в открытии современной спортплощадки на базе Знаменской средней школы.