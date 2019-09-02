Большой футбол приходит в Орловскую область
02.09.2019
Губернатор Орловской области Андрей Клычков посетил стадион посёлка городского типа Знаменка. Сейчас здесь ведутся активные работы. Планируется, что на стадионе обустроят полноценное футбольное поле с искусственным покрытием (первое на Орловщине за пределами Орла).
Также на стадионе планируется создать легкоатлетические дорожки.
Средства на реконструкцию объекта выделены в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
Также в ходе поездки в Орловский район губернатор принял участие в открытии современной спортплощадки на базе Знаменской средней школы.
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